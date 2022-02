Le Taverne Tour passe dans «la matrice»

Comme l’Igloofest, le Taverne Tour sonne traditionnellement la cloche de la rentrée hivernale en musique. Un mois après avoir digéré le congé des Fêtes, c’est le moment de s’extraire du canapé, d’enfiler son manteau et de sortir voir le monde et les musiciens. Le moment de recommencer à vivre avec la musique vivante et les foules enjouées.

Hélas, pas cette année : après avoir fait l’impasse en 2021 en raison de la pandémie, la sixième édition du Taverne Tour souhaitait renouer avec le public et les artistes fréquentant les petites salles de spectacle, qui sont toujours sous le joug des restrictions sanitaires. L’événement aura lieu exceptionnellement en ligne, en attendant les beaux jours.

En 2020, le Taverne Tour avait été l’un des derniers festivals de musique à avoir lieu à Montréal avant le début de la pandémie.

« Cette année, on pensait que ce serait possible de revenir à la normale, tout en sachant qu’il y avait quand même des risques », explique Marilyne Lacombe, directrice de la programmation avec Philippe Larocque, du Taverne Tour.

Le variant Omicron

« À l’origine de l’événement, il y avait l’idée de ramener le plus de gens possible dans les petites salles » de la rue Saint-Denis, de l’avenue du Mont-Royal et du boulevard Saint-Laurent. « Ça ne fonctionne juste pas avec la distanciation sociale — c’est toujours très festif, l’événement n’est pas très “COVID friendly”… »

L’alléchante affiche, initialement dévoilée en novembre dernier, proposait 75 artistes différents. « On a été surpris par le variant Omicron… » lâche Philippe Larocque.

Marilyne Lacombe et lui ont donc dû imaginer cette version « dans la matrice » du Taverne Tour, réduite à quatorze concerts, tous préenregistrés dans différentes salles participantes et qui seront diffusés gratuitement aujourd’hui et demain sur l’espace virtuel québécois Aire ouverte et, avec un accès, à Lepointdevente.com.

De nouvelles salles de spectacle (la Sala Rossa, notamment) ont ainsi été créées sur la carte virtuelle de Montréal dans Aire ouverte pour accueillir les spectateurs.

Des performances de 30 minutes

Ça débutera à 20 h vendredi soir, avec la performance de l’autrice-compositrice-interprète pop électronique Andy Jon, captée Chez Baptiste. Toutes les performances durent une trentaine de minutes. Suivront l’excellente et polyvalente experte du synthé Sheenah Ko (du Verre Bouteille), le garage de Gus Englehorn (de la taverne Saint-Sacrement), la pop raffinée de Julia Daigle (du Diving Bell Social Club), le rap d’Emma Beko (de la Sala Rossa) et le rock psychédélique d’Atsuko Chiba (du Ministère).

Le lendemain défileront à l’écran Alicia Clara (pop, depuis le Diving Bell), Seulement (chanson expérimentale, de L’Escogriffe), Alias (rock garage, du Pub West Shefford), N Nao (pop d’avant-garde, du Quai des Brumes), Thisquietarmy X Away (drone/métal, de la Sala Rossa) et enfin la jeune révélation montréalaise Skiifall.

Le concert de Skiifall, dont le son rap infusé des influences caribéennes de son île natale (Saint Vincent) a capté l’attention de l’industrie musicale britannique, fut le dernier à avoir été préenregistré, mardi dernier au Belmont.

« Ç’aurait dû être le premier spectacle en tête d’affiche de sa carrière », relève Philippe Larocque, qui ajoute que cette version en ligne du festival a été ficelée en deux semaines à peine, rappel des efforts spectaculaires que la scène musicale indépendante du Québec a dû déployer depuis deux ans pour garder la tête hors de l’eau.

Une scène à rebâtir

Les dernières annonces concernant les assouplissements des mesures sanitaires ne permettent ni au Taverne Tour de véritablement renaître, en chair, en os et en bières servies aux bars, ni aux petits lieux de spectacle de souffler un peu.

« Honnêtement, on verra bien à quel point les salles seront capables d’ouvrir et si les gens seront au rendez-vous, mais tout le milieu est d’accord pour dire qu’on a hâte de revenir au maximum de notre capacité au plus vite », indique Jon Weisz, directeur général du regroupement Les Scènes de musique alternatives du Québec (SMAQ).

En ce qui concerne les petits lieux de diffusion que son regroupement représente, « la plupart d’entre eux veulent rouvrir [à compter du 7 février], peu importe la jauge, même sans vendre d’alcool, pour autant que les aides publiques continuent de nous soutenir ».

L’une de ces aides offertes par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) finance indirectement (à travers les producteurs et les agents de spectacles), mais de manière essentielle, les petits lieux de spectacle : l’aide temporaire à la représentation de spectacles de musique et de variétés.

On verra bien à quel point les salles seront capables d’ouvrir et si les gens seront au rendez-vous, mais […] on a hâte de revenir au maximum de notre capacité

Or le milieu attend de savoir si l’aide sera prolongée au-delà de la date limite prévue du 31 mars 2022. « Ces frais permettent de payer les dépenses liées à l’exploitation de la salle » et de continuer à verser des salaires aux artistes autant qu’aux travailleurs du milieu.

Les membres du SMAQ souhaitent aujourd’hui que ce genre de financement perdure, non seulement après le 31 mars prochain, mais pour encore longtemps, affirme Jon Weisz.

« Les prochains mois seront encore difficiles. Ce que nous et plusieurs autres associations du milieu disons au ministère de la Culture, c’est qu’on en a encore pour au moins trois ans à reconstruire le milieu, en matière de fréquentation des spectacles, de stabilisation financière et de main-d’œuvre. Je crains qu’une crise liée à des troubles de santé mentale survienne au sein de notre main-d’œuvre. On a déjà perdu beaucoup de travailleurs, dans le milieu de la culture, qu’on aura du mal à retrouver. »