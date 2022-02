Laurel Hell, Mitski

L’autrice-compositrice-interprète Mitski Laycock est bourrée de talents, parmi lesquels celui de faire passer ses doutes existentiels (elle songe publiquement à quitter le métier pour de bon) pour de tendres et vulnérables chansons d’amour. Il y en a onze sur ce sixième album, un Laurel Hell esthétiquement plus écartelé que l’était le brillant Be the Cowboy (2018), mais cette diversité de styles sert à merveille ses chansons. Passées les deux douces premières chansons synth pop, la musicienne dévoile des trésors : le touchant refrain de Stay Soft, le clin d’œil au Velvet Underground de l’enivrante ballade Heat Lightning, l’épique chanson new wave The Only Heartbreaker, rendue plus poignante encore par le timbre clair de la voix de l’interprète qui nous va droit au cœur. Même sur les chansons plus dynamiques, Mitski ne cache pas le brin de mélancolie qui l’habite, sur Love Me More au cœur du disque, la parfaite Should’ve Been Me et That’s Our Lamp en conclusion, dotées d’orchestrations quasi disco qu’on aurait retrouvées sur les disques d’ABBA. De la grande pop.

Laurel Hell ★★★★ ​Pop Mitski, Dead Oceans