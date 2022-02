Blues et cowboy, Daniel Léger

Durer, fut-ce à la dure, n’est pas le lot de tous. On admire d’autant ceux qui, sans relâche, persistent à se faire voir et entendre, chez eux et ailleurs. Vingt ans après le Gala de la chanson de Caraquet, on retrouve ainsi Daniel Léger. Mesurons : deux groupes, cinq albums en solo, une salle de spectacle, un projet multimédia pour enfants, une pandémie dans le chemin, et maintenant la suite. Un disque de cowboy qui a les bleus dans ses bottes. Pas beaucoup d’illusions tiennent encore, mais le gars n’a peur de rien, pas même des lieux communs de chansons country. Un George Jones acadien, c’est Daniel Léger dans Permets-moi : « Dans les clichés, je vais tomber / Comme des pauvres rimes / Dans un journal intime ». Quand il chante « un jour quand je serai grand… », la suite s’avale difficilement : « … je me bourrerai de pilules pour affronter les lendemains ». Oser ça, en chanson ! Et ça passe. Et ça fait du bien. Des blues qu’on affronte, qu’on traverse, en chantant : je vous prescris cet album.

Blues et cowboy ★★★★ Country Daniel Léger, Productions Koonacky