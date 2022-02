Ants From Up There, Black Country, New Road

Le second album du septuor rock britannique issu des scènes expérimentales et improvisées est délibérément moins hermétique que l’acclamé For the First Time, paru l’an dernier. En réduisant la durée de ses compositions (sauf pour les trois dernières), Black Country, New Road décuple sa théâtralité en de petites, mais encore explosives, scènes rock durant lesquelles le jazz, le prog, le post-minimalisme et le math-rock entrent en collision de manière spectaculaire. Le jeu fascinant des instrumentistes (cuivres, violon, piano, rythmique rock) est capté avec le plus de naturel possible, sans effets de studio apparents, donnant l’impression d’une œuvre vivante, brute, volatile, à fleur de peau, un sentiment rehaussé par l’interprétation vive du chanteur et guitariste Isaac Wood, poignant sur Bread Song, impérial sur la finale rock de Basketball Shoes. Invoquant des problèmes de santé mentale, Wood annonçait la semaine dernière avoir quitté le groupe, forçant ce dernier à annuler le concert prévu à Montréal le 26 février.

Ants From Up There ★★★ 1/2 ​Rock expérimental Black Country, New Road, Ninja Tune