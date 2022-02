Les jours heureux, Julien Clerc

Quatorze chansons, toutes immortelles, précise-t-on. Puisqu’immortelles, déduit-on, pas spécialement menacées de disparaître dans le grand trou de l’oubli. Pourquoi raviver celles-là, Julien ? Ce sont « ses préférences à lui », a-t-il répété un peu partout ces derniers jours. Fort bien. Il n’en reste pas moins qu’il a les préférences à la surface des catalogues. Dans sa discothèque, n’y a-t-il pas des intégrales ? Il doit bien y avoir moyen de revenir à Barbara sans repasser par Quand reviendras-tu ? De Piaf, on obtient Mon manège à moi, le énième tour. De Brel, Julien nous épargne Ne me quitte pas, mais La valse à mille temps, vraiment ? Un multiple de plus ? De Bécaud, de toute la gamme Bécaud ? L’important c’est la rose. Bien sûr qu’il les chante toutes fort joliment, trémolo intact : c’est la moindre des politesses. L’interprète passe quand même à côté de l’occasion, qui était belle : faire découvrir des merveilles négligées, fouiller Ferré, se promener chez Montand autrement qu’À bicyclette… Dommage.

Les jours heureux ★★ 1/2 Reprises Julien Clerc, Musicor