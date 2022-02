Jean-Marie Leclair, Leila Schayegh et l'Orchestre baroque de Bâle

Ce troisième volume d’une remarquable intégrale des Concertos pour violonde Jean-Marie Leclair (1697-1764) regroupe les Concertos opus 7 nos 4 et 5 et les Concertos opus 10 nos 4 et 5. Si l’on voulait schématiser, on pourrait traiter Leclair de « Vivaldi français » tant il est indéniable que son langage doit beaucoup aux Italiens (la notice cite Locatelli, Somis et Vivaldi). Leclair était de son temps un danseur et violoniste virtuose qui composait. Ses concertos, réunis en deux cahiers de six œuvres, les Opus 7 et 10, ont été révélés par l’interprétation de Gérard Jarry et de Jean-François Paillard dans les années 1970. Vingt ans après, c’est Simon Standage (Chandos) qui les a fait entrer dans l’univers baroque. Encore vingt ans plus tard, voici une nouvelle référence avec l’une des vedettes du violon baroque de l’heure, la Suissesse Leila Shayegh, très remarquée pour ses Sonates et Partitas de Bach et ses Quatre saisons de Vivaldi. Au baroque nourri et enrobé de Standage succède une vision plus chambriste, austère, mais incarnée.

Jean-Marie Leclair ★★★★ Classique Leila Schayegh, Orchestre baroque de Bâle, Glossa GCD 924206