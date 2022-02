Time Skiffs, Animal Collective

Séparément, les membres d’Animal Collective ont lancé cinq albums solos depuis la parution du dernier album du groupe en 2016, explorant chacun de leur côté de nouvelles expressions de cette psyché-pop expérimentale qui adéfini le son collectif. Le fruit de ces expériences n’a pas percolé dans Time Skiffs, un disque agréable, mais prudent, qui garde un œil constant dans le rétroviseur pour ne pas perdre de vue le définitif album Merriweather Post Pavillion de 2009. Comme si le trip d’acide avait perdu de la vigueur, les chansons de ce onzième album sont plus rangées, moins imprévisibles, quoiqu’encore charmantes, les cliquetis du rythme de Prester John nous berçant, agrémentés de jolis motifs de claviers vintage. Sur l’emballante Strung with Everything, Animal Collective invoque à nouveau la dynamique rock et les harmonies vocales des Beach Boys, alors que la longue Cherokee sautille doucement dans nos oreilles en mettant l’accent sur de riches textures sonores et harmoniques. Le retour d’Animal Collective plaira aux fans, mais échoue à ramener le groupe à l’avant-garde de la pop.

Time Skiffs ★★★ Rock Animal Collective, Domino