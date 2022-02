The Wrath of the Clouds, Marissa Nadler

Après deux albums en 2021, la prolifique Marissa Nadler est déjà de retour. Nos attentes envers ce EP enregistré dans la foulée des récentes parutions étaient modérées, mais la musicienne américaine réserve encore de jolies pépites. Ça commence par Guns on the Sundeck, hypnotisante ballade folk hantée de sept minutes sur laquelle elle donne voix à l’épave du Queen Mary : « “I miss the ocean”, she said / “It’s nice in the sun, but I need a break from the dead people” » : magnifique. La mélancolie traînante de sa voix éthérée doublée par son agile jeu de guitare à 12 cordes imprime une signature forte aux deux reprises qu’elle s’offre. Saunders Ferry Lane de la chanteuse country Sammi Smith lui va comme un gant. Seabird des frères Alessi clôt l’album sur une note indie-pop plus légère. Fans de Lana Del Rey, Hope Sandoval, Kandle, si vous n’avez pas encore découvert la musique de cette héritière de Leonard Cohen et de Vashti Bunyan, voici une clé pour y entrer.

The Wrath of the Clouds ★★★ 1/2 ​Folk indé Marissa Nadler, Sacred Bones