Louis Langrée, ces deux ans qui ont tout changé

Le chef français Louis Langrée, nommé en octobre 2021 directeur du Théâtre national de l’Opéra-Comique par le président français, Emmanuel Macron, sera mercredi le premier chef à diriger un concert symphonique après la réouverture des salles au public. Une présence hautement symbolique.

« Le cri du sourd. La joie de quelqu’un qui est exclu de la joie. » C’est ainsi que Louis Langrée décrit la 7e Symphonie de Beethoven qu’il dirigera à la tête de l’Orchestre symphonique de Montréal mercredi et jeudi. « Nous vivons ces moments-là. Pouvoir jouer est une telle joie qu’on en pleurerait, car nous en avons été privés et nous n’imaginions pas ce que pouvait être une telle expérience. C’était notre quotidien et nous ne nous rendions pas compte de la chance que nous avions. Dans beaucoup d’aspects de la vie d’ailleurs. »

La présence de Louis Langrée à Montréal les 9 et 10 février, deux jours après la réouverture des salles, serait-elle vertigineusement symbolique ? Si les experts qui prédisent qu’Omicron marquera le passage de la pandémie en endémie ont raison, nous venons de vivre le dernier cycle de fermetures-ouvertures de salles. Or, Louis Langrée fut, à la mi-mars 2020, le premier chef à faire les frais de la pandémie naissante.

Nous lui avions alors consacré un portrait dans un contexte tout à fait particulier : Louis Langrée devait clore le processus de sélection du successeur de Kent Nagano. Alors directeur musical de l’Orchestre symphonique de Cincinnati, il était le dernier chef à être évalué. La COVID lui a dénié cette occasion.

Deux ans de tumultes. L’OSM a coupé court et nommé celui qui avait impressionné pendant la première saison de tests, Rafael Payare. Louis Langrée a annoncé en juin 2021 à l’Orchestre de Cincinnati qu’il ne renouvellerait pas son contrat. « Pendant cette grande crise, alors que notre vie de chef est d’être tout le temps dans l’action, était venu le temps de la réflexion. Je me suis dit qu’à 60 ans, soit je continuais à faire ce que je savais faire jusqu’à mon dernier souffle, soit j’ouvrais un nouveau chapitre. »

Le risque a payé. Fin avril 2021, Olivier Mantei, directeur en poste de l’Opéra-Comique à Paris, a été nommé directeur de la Cité de la musique et Louis Langrée a retrouvé en octobre le monde de l’opéra en prenant les rênes de la salle Favart pour cinq ans. « J’ai commencé ma vie à l’opéra, cela fait 40 ans que je vis dans des opéras. Les deux maisons où j’ai été le plus heureux, le plus en phase avec moi-même, sont le Festival Glyndebourne et l’Opéra-Comique », souligne le musicien, qui avoue qu’il endosse désormais une « responsabilité bien plus large », administrative, celle de « prendre des décisions, sans arrêt, en espérant que ce soient les bonnes ».

L’opéra en temps d’Omicron

En tant que directeur d’une maison d’opéra, Louis Langrée reconnaît les « tensions, doutes et moments de solitude ». « Quand trois maquilleuses ou habilleuses tombent malades, cela crée une psychose. » « Protéger tout le monde et fermer le théâtre ou jouer ? J’ai décidé que nous devions jouer. » Louis Langrée souligne qu’il n’y a pas eu de compromis sur la santé : « Tous les gens démasqués étaient testés. » Mais les protocoles ont été repensés. Ainsi, le maquillage était réduit au strict minimum avec une logistique complexe (un pinceau ; un chanteur). « Je crois que j’ai bien fait, mais j’ai eu de la chance aussi. »

« En ces temps si perturbés, il faut tout faire pour jouer. Il est plus important de jouer que d’abdiquer face à la pandémie », dit le chef administrateur. Mais cela prend de l’imagination et beaucoup d’organisation. Juste avant de venir à Montréal, Louis Langrée achevait une série de représentations d’Hamlet d’Ambroise Thomas.

Les solistes répétaient masqués jusqu’à la prégénérale, et chantaient les représentations sans masque. Le chœur reste masqué, « d’autant que c’est un spectacle où le chœur est parfois dans le théâtre ». Solistes et musiciens d’orchestre (vents) qui jouaient sans masques étaient testés chaque jour. « Quand vous êtes positif, vous devez vous isoler, mais les cas contacts peuvent travailler masqués. » Il ne reste plus qu’à espérer que le cas positif ne soit pas un flûtiste !

C’est pourquoi Louis Langrée a changé la disposition des vents : « À ma gauche, les bois ; face à moi, les cors ; à droite, les trompettes, cornets, tubas. » Ainsi, une éventuelle éclosion divise par trois le risque de bérézina dans le personnel musicien. Et le chef a engagé une pianiste prêteà tout. L’idée lui est venue d’un concert au Gewandhaus de Leipzig. « J’y dirigeais la Symphonie fantastique, j’ai fouillé dans leurs archives et j’ai vu que le premier à y avoir dirigé la Fantastique était Berlioz lui-même, à l’invitation de Mendelssohn. » La chose ne s’est pas faite sans péripéties. « À Leipzig, il y avait une seule harpe. Ils en ont fait venir une deuxième en carriole de Dresde, mais l’autre harpiste n’était pas du niveau pour jouer « Le bal », donc Mendelssohn a fait mettre un piano sur scène et a joué au piano la partie de harpe. » Il a fait la même chose pour les cloches, qui n’étaient pas à la bonne tonalité, raconte le chef.

Un piano comme sparadrap musical ! Si donc un corniste positif décimait le pupitre, la pianiste était prête à jouer les parties de cor au piano dans la fosse. « Cela n’aurait pas été idéal, mais je voulais m’inspirer de cet exemple de Berlioz. »

Des moments périlleux, Louis Langrée en a vécu avec Roméo et Juliette de Gounod en décembre. Un Roméo positif le jour de la générale, une Juliette atteinte le matin de la première. « Je n’avais jamais entendu parler d’une représentation où le soir de la première, les deux rôles-titres étaient changés, avoue le chef. Ce furent des moments magiques. Il y avait une tension, une décharge d’adrénaline énorme. Mais n’oublions pas qu’à 20 h, le soir de la première, Julie Fuchs [titulaire du rôle de Juliette] était au fond de son lit et que c’était horrible pour elle. »

Orchestres et société

Pendant sa période de réflexion, il a décidé de quitter, à la fin 2024, son Orchestre de Cincinnati. « Je suis très fier de ce qu’on a fait, fier d’avoir apporté des couleurs à l’orchestre, de la flexibilité dans le son, le phrasé, la ligne. Dix ans, c’est beaucoup. Lorsque vous répétez, vous arrêtez l’orchestre et les musiciens savent à peu près ce que vous allez leur dire, et quand vous levez le bras et savez comment ça va sonner, c’est le moment où il faut partir, car ce que vous avez apporté est acquis. Ce que les musiciens vous ont apporté aussi. »

Celui qui, dans notre entretien de mars 2020, voyait un orchestre symphonique comme « un ciment social et artistique » dément que le virage sociopolitique que prend de plus en plus la programmation artistique des orchestres en Amérique du Nord, avec, depuis le meurtre de George Floyd en mai 2020, une obsession de devoir être « pertinent » en reflétant la diversité sociale, ait pu contribuer à son départ de Cincinnati.

« En fin de compte, c’est moi qui décide ce que je vais diriger et ce qui compte, c’est la qualité d’une œuvre, qu’elle soit écrite par une femme, un homme ou une personne issue de la diversité. » Louis Langrée cite Homunculus CF de Julia Perry (1924-1979) et You Have the Right to Remain Silent d’Anthony Davis (né en 1951) comme des « œuvres puissantes » présentées récemment, des compositions majeures qu’il se réjouit de voir jouées.

Mais quelque chose lui pèse. « Vous et moi, nous avons grandi dans un idéal de liberté, d’égalité et de fraternité, un idéal d’universalisme. C’est difficile pour moi de voir qu’on vit de plus en plus dans une société clivée. Le racialisme, de quelque côté qu’il soit, est une chose contraire aux idéaux de fraternité de Ludwig van Beethoven et de Martin Luther King. Il ne faut pas juger les gens sur la couleur de leur peau. Les questions posées sont nécessaires, pertinentes, indispensables. Après il y a les réponses, qui, je pense, n’apaiseront pas, ne pacifieront pas les différentes communautés, puisque c’est comme cela qu’on les appelle. »



Les rythmes irrésistibles de Bartók et Beethoven Chef : Louis Langrée. Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune. Bartók : Concerto pour violon no 1 (Simone Lamsma). Beethoven : Symphonie no 7. Mercredi 9 février, 19 h 30, et jeudi 10 février, 10 h 30 et 19 h 30. À la Maison symphonique de Montréal.