La judicieuse idée des monographies

Le Société de musique contemporaine du Québec inaugure avec Carnet de voyages, de Simon Bertrand, une série de concerts-portraits de nos compositeurs. La soirée de dimanche est certes devenue une webdiffusion, mais tous les moyens ont été mobilisés pour rendre pleine justice au propos musical.

La formule méritait d’être tentée. Les concerts contemporains tendent en général à multiplier les expériences et les compositeurs, à la fois pour donner au public un vaste panorama de la création et, « à l’interne », honorer un maximum de membres et collègues.

En se recentrant sur un compositeur, on part du point de vue du seul public, qui peut, sans avoir à grappiller un peu partout, avoir une idée claire d’un style et d’un langage.

La première utilité, dans le cas d’un compositeur comme Simon Bertrand, est de voir que le processus créatif n’est pas aléatoire. Carnet de voyages est, ici, une thématique bien choisie, car les musiques viennent parfois d’ailleurs et évoquent l’ailleurs, comme le Japon de la flûte solo de Claire Marchand dans Une prière pour Zipangu (nom donné au Japon par Marco Polo), morceau composé après le désastre de 2011.

L’art de l’agencement

D’emblée, un élément clé, fort perturbant lors du concert d’ouverture de la saison, la question de la présence tentaculaire d’images accaparant l’attention, est ici bien mieux résolu. La mise en espace et les projections soutiennent la musique (Une prière pour Zipangu) ou vont de pair avec elle (Variations perpétuelles, avec Louise Bessette). La dramaturgie musicale est habilement ficelée. Ainsi, une œuvre saisissante, Salutation au soleil, pour flûte et harpe (2016, 22), s’inscrit logiquement dans la continuité du solo de flûte et du solo de piano.

L’arrivée du Trio Fibonacci fait entrer le concert dans une deuxième phase. Konna yume wo mita, c’est le Japon encore, sous forme de brefs épisodes enchaînés, inspirés par les huit tableaux (ou courts métrages) constituant Dreams, de Kurosawa. Le trio reste sur scène pour un contraste saisissant avec La guerre et la paix, diptyque universel, inspiré de Picasso (le cadre visuel est ici tout trouvé), mais très moyen-oriental dans ses connotations musicales. À l’écoute de cette composition de 2016, on comprend que Simon Bertrand fait partie de ces créateurs qui, sans renier la modernité du langage, cherchent à dire, à évoquer ou à faire réfléchir. La guerre et la paix est, après Salutation au soleil, une seconde découverte majeure.

C’est naturellement que la troisième section s’ouvre avec des mélodies sur des poèmes d’Hélène Dorion, où la musique relaie le mot, et s’achève avec un bref Concerto pour alto, composé en 2011, dont on retiendra notamment la scintillante et onirique conclusion (qui comporte, hélas, une défaillance du soliste Brian Bacon à un moment assez stratégique). Cette monographie musicale s’achève sur Blues de Saint-Adolphe, courte création pour deux clarinettes distancées, clin d’œil à la période covidienne, le rin gong faisant écho à la pièce d’ouverture.

Mission parfaitement remplie. Michel Longtin et Jean Lesage seront les prochains à bénéficier de la formule.

Carnet de voyages – Portrait de Simon Bertrand Une prière pour Zipangu (2011), Variations perpétuelles (2018), Salutation au soleil (2016, 22), Konna yume wo mita (2003, 10), La guerre et la paix (2016), Trois lieder (2013, 21), Concerto pour alto (2011), Blues de Saint-Adolphe (2021). Virginie Mongeau, soprano ; Brian Bacon, alto ; Louise Bessette, piano ; Annabelle Renzo, harpe ; Josée Poirier et Claire Marchand, flûtes ; Simon Bertrand et Jean-Guy Boisvert, clarinettes, Trio Fibonacci. Ensemble de la SMCQ, Samy Moussa. Sylvain Marotte, vidéo. Dimanche 30 janvier. Webdiffusion à la demande au smcq.qc.ca.