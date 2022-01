Gilles Vigneault retire ses œuvres de Spotify

Il n’est peut-être pas le musicien dont les chansons soutiennent les listes de lecture les plus populaires, mais, dans une décision d’une grande élégance, le vétéran chanteur québécois Gilles Vigneault a offert son soutien à ses collègues Neil Young et Joni Mitchell dans leur lutte contre la plateforme d’écoute Spotify, qui héberge en exclusivité les baladodiffusions du controversé animateur américain Joe Rogan, accusé de désinformation sur les vaccins anti-COVID.



L’auteur de Mon pays, La danse à St-Dilon, J’ai planté un chêne et Jack Monoloy a donc décidé de ne plus se rendre au marché de Spotify son petit panier sous son bras. M. Vigneault, avec l’appui de sa maison de disques, Tandem, procédera ainsi au retrait de son répertoire de la plateforme numérique, comme l’ont récemment fait Neil Young et Joni Mitchell.



«Lorsqu’un artiste de toute culture humaniste connue donne un bon exemple de rigueur citoyenne et d’exigence intellectuelle, il y a des raisons impérieuses de le suivre, a déclaré M. Vigneault, 93 ans, dans un communiqué. Il appuie la «démarche audacieuse» des deux autres grands noms de la musique. Leur décision est, selon M. Vigneault, «dictée par une éthique qui est la véritable gardienne de nos pensées et de nos valeurs».



« C'est aussi honorable que pertinent de suivre [Neil Young et Joni Mitchell] dans leur rejet des faussetés avérées dangereuses professées par des théoriciens du populisme galopant», explique-t-il.



