Changements au menu pour les concerts classiques

Les concerts devant public reprendront le 7 février au Québec. Mais cette reprise à demi-capacité et pour 500 personnes maximum ne se fera pas sans adaptations par rapport aux calendriers initialement prévus.

C’est la soirée « Chaconne et chocolat » des Idées heureuses à la salle Bourgie, qui devient, mardi 8 février, le concert de la reprise musicale. Les mélomanes qui espéraient voir, le lendemain au même endroit, le claveciniste Jean Rondeau et son ensemble Nevermind seront déçus. La ligne de la salle Bourgie est tranchée : « Les concerts avec des artistes internationaux prévus au mois de février sont annulés ou reportés à une saison ultérieure ». On ne verra donc pas non plus les Kings Singers ni le Cuartetto Casals. La direction évalue la situation pour mars et avril et ne confirme pour l’heure que « le maintien de tous les concerts présentés en salle du 10 février au 21 avril 2022 avec des artistes canadiens », le concert de Janina Fialkowska étant toutefois reporté lui aussi. Le seul concert organisé par Arte Musica en février sera donc The Doxas Brothers, le 10 février. La salle Bourgie accueillera Pallade Musica pour « Le Cercle de la Reine Christine » le 11 février et ne rouvrira ses portes que le 2 mars pour un récital de Charles Richard-Hamelin.

À deux jours près

La date du 7 février tombe mal pour l’OSM, qui devait tenir son gros concert de l’année le 5 février, avec le retour de Zubin Mehta. Ce dernier viendra à Montréal et enregistrera sans public pour webdiffusion ce que nous qualifierons pour l’instant de « un programme » plutôt que « son programme », tant les nouvelles modalités de santé et sécurité demandent à être intégrées. C’est le Français Louis Langrée qui inaugurera les concerts avec public, les 9 et 10 février, avec un programme inchangé et, donc, la 7e Symphonie de Beethoven en deuxième partie. Confirmation aussi de la venue de Xian Zhang les 16 et 17 février, concerts pour lesquels on attend une confirmation finale du programme.

À l’OM, Yannick Nézet-Séguin dirigera des œuvres d’Isabelle Panneton, André Mathieu et Jean Sibelius le vendredi 11 février. Un autre concert avec les Danses symphoniques de Rachmaninov et une cheffe invitée est prévu le 27 février. À la Maison symphonique, toujours, le 13 février, Francis Choinière dirigera les Requiem de Fauré et Duruflé en version avec orgue à la tête de l’Ensemble vocal Arts-Québec.

I Musici propose « Stéphane Tétreault et l’héritage de Yuli » le 10 février à Pierre-Mercure, salle qui accueillera l’Orchestre classique de Montréal le 15 février. Quasar et Le Vivier programmeront Chaleurs de Walter Boudreau le 18 février à l’Espace orange de l’Édifice Wilder.

À Trois-Rivières, Jean-Claude Picard dirige « Un après-midi aux ballets », le 13 février. À Québec, l’OSQ reprendra le 20 février avec la 5e Symphonie de Tchaïkovski par l’Estonienne Anu Tali, mais les Violons du Roy ont dû annuler la Passion selon saint Jean de Bach, un projet qui, avec chœurs et solistes, à demi-capacité creuserait un dangereux déficit.