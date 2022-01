De nouvelles consignes pour la reprise des spectacles et des concerts

Les autorités s’activent à baliser le cadre de la reprise des concerts et des spectacles, qui pourront se tenir à 50 % de la capacité des salles avec un maximum de 500 spectateurs à compter du 7 février. Mais les activités ne reprendront pas comme elles se sont arrêtées en décembre.

Deux nouveaux documents vont encadrer les modalités de la reprise des spectacles. « Les détails entourant les assouplissements sanitaires demeurent à confirmer avec l’adoption du décret et, donc, l’information officielle sera mise en ligne pour consultation du public dès la prise du décret et l’approbation de la Santé publique », indique au Devoir la direction des communications et des affaires publiques du ministère de la Culture et des Communications. Ce décret est attendu avant le 7 février. Par ailleurs, le Guide de la CNESST pour les arts de la scène, les salles de spectacle et les cinémas, attendu à l’origine pour le 17 janvier, vient d’être actualisé. Les nouvelles modalités, négociées ces dernières semaines, ont été affichées sur le site en milieu de semaine dernière.

Sur scène

Pour les orchestres, ce qui change, c’est l’obligation pour les musiciens et les chefs de « porter un masque de qualité en tout temps ». La distanciation est d’un mètre, sauf pour deux catégories, chanteurs et instruments à vent, qui « doivent garder une distance de 2 mètres avec les autres personnes ». Ces dispositions précises prennent le pas désormais sur la tolérance à l’égard des « bulles stables », qui permettait de réduire les distances et d’ôter les masques au sein d’un groupe stable d’artistes vaccinés. Ces normes, qui feront foi au 7 février, ne font nulle mention d’un ajout de tests rapides aux diverses exigences et précautions.

Certains orchestres, comme le Métropolitain, songeaient cependant à rétablir une distanciation supplémentaire, soit 1,5 mètre entre les instrumentistes à cordes, comme cela s’est fait en France depuis la déferlante Omicron. Mais comme la scène de la Maison symphonique a été ramenée à sa taille originale début décembre, Yannick Nézet-Séguin pourra-t-il programmer et enregistrer sa 4e Symphonie de Sibelius le 11 février avec des cordes à 1,5 mètre et des vents à 2 mètres ? On a d’ailleurs hâte de voir la vidéo de Zubin Mehta à l’OSM avec l’arsenal des cuivres wagnériens dans ces conditions. Aux dernières nouvelles, il n’était pas prévu d’élargir à nouveau le plateau.

Masque ou couvre-visage

Côté public, le cadrage viendra du décret en cours de rédaction. La mesure la plus surveillée sera l’alignement très attendu des moyens de protection sur scène et dans la salle. Il serait d’une grande logique que tout le monde soit assujetti aux « masques de qualité », terme utilisé par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Le mot « couvre-visage », dont l’INSPQ a de longue date souligné l’inefficacité dans le cadre de contacts prolongés, pourrait ainsi être évacué des textes. Le port d’un masque sera « obligatoire en tout temps », selon le ministère de la Culture et des Communications.

Ce dernier nous précise également que « les spectateurs doivent être assis en tout temps ». La question des spectateurs assis et silencieux est un enjeu de santé publique. L’étude française ComCor, de l’Institut Pasteur et de la Santé publique en France, chiffrait en novembre 2021 à 340 % le « surrisque » d’une activité de type discothèque par rapport à un concert. Les concerts debout avec public non silencieux sont assimilables à cette activité, très distincte d’une soirée au théâtre ou d’une séance de cinéma. Il y a donc une légitimité scientifique forte de distinguer les deux.

La question capitale du moment, le délai de réévaluation après la première phase à demi-capacité et 500 spectateurs, se pose pour tout le milieu artistique. Jusqu’ici, l’unité de temps de la Santé publique dans des circonstances équivalentes a traditionnellement été de trois semaines. Le Devoir n’a pas été en mesure de vérifier, entre autres, cette donnée capitale, car le ministère de la Santé et des Services sociaux nous a refusé, de manière réitérée, une entrevue avec la conseillère médicale stratégique senior de la Direction générale de la santé publique, la Dre Marie-France Raynault, qui pilote depuis le début de la pandémie les questions sanitaires en matière d’arts de la scène.

Avec Sarah R. Champagne