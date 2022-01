Ghostly Kisses, pour se sentir moins seul

Margaux Sauvé, « la voix et le visage de Ghostly Kisses » comme elle se décrit, possède un baccalauréat en psychologie et une formation de violoniste. « Le violon m’a beaucoup influencée dans ma manière de chanter, explique-t-elle. J’ai toujours pensé que, pour être une chanteuse, il fallait avoir une voix forte et prendre de la place, qu’il fallait être une super leader. Moi, je suis plutôt discrète. Je ne parle pas fort, je ne chante pas fort, je me cachais même derrière mon violon. Mais à un moment donné, il y a eu un déclic en moi. Je me suis simplement dit : je peux être chanteuse, mais différemment. »

On l’aurait deviné simplement en entendant sa voix feutrée : l’autrice-compositrice-interprète aime prendre son temps. Sept ans après avoir lancé sa première chanson dans l’océan d’Internet, Ghostly Kisses sort enfin un premier véritable album, intitulé Heaven, Wait, composé et enregistré avec Louis-Étienne Santais, son complice dans la vie comme sur scène.

Dix petits nuages ayant la forme de chansons composent ce doucereux premier album. « Avec Louis-Étienne, on avait pris l’habitude de lancer des chansons une à la fois, un mini-album à la fois », quatre en tout entre 2017 et l’expérience acoustique Alone Together, parue en janvier 2021. Avec ses collègues de Fjord (dont fait partie Louis-Étienne) et Men I Trust (sa chanteuse Emmanuelle Proulx et Margaux sont amies depuis l’âge de douze ans), Ghostly Kisses a contribué au nouvel élan de la scène musicale underground de Québec survenu au milieu des années 2010, les trois projets partageant le même intérêt pour la chanson pop électronique.

« C’est grâce à eux que j’ai réalisé que faire de la musique, ça ne voulait pas nécessairement dire signer avec une maison de disques, produire des CD et habiter à Montréal, explique Margaux. Je suis arrivée à un moment où j’ai pu profiter d’une porte ouverte sur le Web nous permettant de diffuser notre musique. Et c’était possible justement parce que j’avais tout ici, à Québec, pour y parvenir. » Ghostly Kisses a pris son temps pour offrir ce premier album « parce qu’à ce moment-là, je ne me sentais pas prête, je ne pouvais pas en sortir davantage. Les EP m’ont permis d’apprendre et d’expérimenter plein de choses, m’ont permis aussi de développer autour du projet une petite communauté » de fans qui dépasse depuis longtemps les frontières du Québec.

De l’autre côté de l’océan

Margaux Sauvé ne s’explique d’ailleurs pas encore pourquoi les chansons de Ghostly Kisses touchent tant la corde sensible des mélomanes du Moyen-Orient. « On a beaucoup de fans en Turquie, au Maroc, en Égypte », comme le démontrent les statistiques d’écoute de YouTube. « Ça fait un moment qu’on attend de pouvoir jouer là-bas ! » Un concert à Istanbul avait été annoncé il y a longtemps, reporté en raison de la pandémie ; le 26 mars prochain, elle devrait se produire au Cairo Jazz Club 610, une salle d’environ 800 places. « C’est le concert qui se vend le mieux. »

« Mais pourquoi aiment-ils Ghostly Kisses ? Je n’ai pas de réponse. J’ai hâte d’y aller, peut-être apprendrons-nous ce qui leur plaît », dit-elle. En retour, Margaux et Louis-Étienne leur font un clin d’œil dans les orchestrations arabisantes de Blackbirds, l’une des dix belles chansons de Heaven, Wait, paru vendredi dernier. À propos de ces orchestrations, « avec du tabla et beaucoup de glissandos dans les cordes », la musicienne indique avoir notamment été inspirée par le travail de Loreena McKennitt, « dont on est très fans, Louis-Étienne et moi, puisqu’on l’a beaucoup écoutée quand nous étions plus jeunes. Mais le fait de constater ces dernières années que notre auditoire grandissait là-bas, ça nous a juste incités davantage à faire ce genre de chansons et à les partager. »

Quoi qu’il en soit, nul besoin d’être cairote pour se laisser toucher par Ghostly Kisses. Cette mélancolie latente dans la voix de Margaux ne laisse personne indifférent. « Est-ce que notre musique est triste ? Pour moi, oui. Dans la mesure où je m’inspire d’émotions et d’événements que j’ai vécus difficilement. Des moments de transition, des changements importants dans ma vie. Le moteur de ma création était une forme de thérapie. J’avais besoin d’évacuer des secrets en écrivant des chansons — et ça sortait même en anglais parce que je pense que les dire en français, c’était trop confrontant pour moi. »

« Tu sais, poursuit Margaux, j’ai un bac en psychologie, j’ai consulté moi-même pendant quelques années pour comprendre ce qui m’arrivait. J’ai une approche très “psycho” de ce qui se passe dans ma vie. J’accorde beaucoup d’importance à la communication, au geste de parler à quelqu’un quand ça ne va pas bien. Je crois que cet aspect “relation d’aide” apparaît dans mes chansons, et j’espère que le public “connecte” avec notre musique à ce niveau-là. Je ne prétends pas aider les gens avec ma musique, mais j’espère qu’ils arriveront à ne pas se sentir seuls en l’écoutant. »

Heaven, Wait de Ghostly Kisses est disponible sur étiquette akirarecords