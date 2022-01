De Juste Robert à Robert au complet

Trois albums et demi plus tard, ne pourrait-on pas laisser faire le sculpteur chantant et se concentrer sur le chanteur chantant ses propres admirables chansons ? Poser la question a l’effet contraire : nous revoilà au point de départ. Au lieu de départ, même. De l’atelier de poterie où s’exécute sa compagne, l’écran de Google Meet ne montre pas Jean-Robert Drouillard en plein studio d’enregistrement, Jean-Robert Drouillard assumant pleinement l’identité que lui confère son pseudo Juste Robert. « J’y ai juste pas pensé, dit-il simplement, haussant les épaules. J’ai pas débattu avec la compagnie de disques pour que le communiqué ne mentionne pas le sculpteur. » Il laisse échapper un petit rire. « C’est pas comme si je me faisais de l’ombre… Il n’y a pas tant de gens qui connaissent Juste Robert, on peut pas dire que le nombre d’écoutes sur les plateformes est tellement impressionnant. Alors raconter la même histoire, c’est peut-être encore nécessaire. »

Paysages de musique

L’histoire ? Décider de prendre une guitare à 44 ans, mener en parallèle une carrière bien établie de sculpteur et un parcours improbable d’auteur-compositeur-interprète, et se voir auréolé de comparaisons avantageuses par une cohorte médiatique en mal de découvertes sur le tard — allez hop, on vous présente le nouveau Richard Desjardins ! La cinquantaine arrivée, Juste Robert l’encensé n’est pas pour autant devenu Total Robert le plébiscité : le gars s’étonne encore d’être rendu aussi loin. D’où l’histoire en boucle. « J’ai pensé toute ma vie que je ferais des chansons, mais jamais que je me retrouverais sur de vraies scènes, accompagné par de vrais musiciens professionnels, soutenu par une vraie compagnie de disques. Il est encore étrange à assumer, l’auteur-compositeur-interprète, je suis plus à l’aise avec le sculpteur qui chante. »

Il y a eu net progrès, quand même : cela s’entend à travers les dix chansons de Ta théorie sur la lumière. La prise en charge de l’habillage sonore par des collaborateurs, les paysages de musique dessinés par Benoît « Shampouing » Villeneuve, les harmonies d’Émilie Clepper et d’Ariane Roy, la trompette et le trombone de Benoît Paradis, la guitare de Claude Fradette, tout concourt à composer une sorte de système solaire dans lequel les chansons orbitent, chacune dans son atmosphère. La métaphore est ici inspirée par Le silence et la lenteur, une chanson magnifique où Juste Robert décrit ce qu’on ne prend pas le temps de voir quand on a le nez collé sur son or.

« Il y a ta femme dans

sa chemise blanche,

et le soleil, le soleil par la fenêtre

trace des formes géométriques

sur le plancher de la chambre,

des années-lumière jusque-là »

« Ce n’est pas le sculpteur qui parle, explique-t-il, c’est le gars qui a étudié la littérature dans la vingtaine qui essaie de communiquer. Quand j’arrivais à Shampouing, j’avais pas le langage musical pour lui expliquer ce que j’entendais dans ma tête. Il a créé les arrangements à partir de ce qu’il a décodé, à partir de ses propres idées aussi. La grande différence avec les disques précédents, c’est que les musiciens ont pu prendre le temps de transposer dans leur langage ce que je cherche à exprimer dans mes mots. » Juste Robert sourit, tout le processus lui repasse devant les yeux. « Ça s’est quand même fait durant la pandémie, à distance. On se relançait, on scrappait, on recommençait, Shampouing ajoutait des pistes, des pistes et encore des pistes, des petits bruits, des ambiances… Ça a duré longtemps. Sauf pour Le silence et la lenteur, la première qu’on a faite : totale magie ! On me parle beaucoup de mes paroles de chansons, mais moi, je suis émerveillé par la construction des musiques. »

Simplicité, beauté, justesse

Nous aussi, nous aussi. On est souvent soulevés par ces musiques (juste un peu, juste assez, tout est juste chez Juste Robert), les mots sont portés, les mélodies, bercées. Il n’en reste pas moins que les textes si parfaitement descriptifs de Juste Robert continuent de ravir. Un exemple : En amont. Dans cette chanson aux strophes en je-tu-il-nous-vous-ils, on a l’impression de regarder un film choral qui montrerait les scènes de l’après-pandémie : « J’ai fabriqué un toit de par-dessus la galerie / un abri pour regarder la pluie […] Ils se sont pris la main devant les photos / dans le grand hall à l’entrée du théâtre ». La musique des mots est encore celle que l’on entend le plus distinctement. « J’essaie autant que je peux de ne pas être hermétique. De créer du beau, mais sans enjoliver pour enjoliver. Tout ce qui est nécessaire est déjà là, dans les mots les plus simples. » Et Juste Robert de préciser que le travail d’écriture, pour plusieurs titres, a eu lieu en collégialité avec Stéphane Robitaille. « C’est lui qui a le mieux réussi à exprimer ce que je ressens quand j’écris », dans la chanson Sous le bruit des hélicos. C’est si réussi qu’on croirait entendre du Juste Robert : « J’ai tout plein de métaphores / pour décrire un fasciste / mais j’ai bien peu de mots pour raconter le beau ».

Ta théorie sur la lumière Dix chansons de Juste Robert Juste Robert, La Tribu