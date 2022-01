20 printemps, Le Vent du Nord

Notre plus fervent ambassadeur de la tradition musicale québécoise à l’étranger, Le Vent du Nord, souligne ses 20 ans de carrière avec ce magnifique 11e album sur lequel, comme à son habitude, les chansons anciennes apparaissent transfigurées par son travail de composition originale et d’orchestrations contemporaines. Trois réels — un du répertoire, deux originaux — sont tricotés ensemble pour cet enlevant Tour du monde en ouverture, le côté festif du groupe se manifestant à nouveau en fin d’album, lors des envoûtantes La Centaurée et la tendre chanson à boire Si vous voulez. Le groupe enrichit notre répertoire avec deux très belles chansons originales, Dans l’eau-de-vie de l’arbre et surtout Ameriquois, chronique québécoise comme un clin d’œil à Gilbert Langevin et à Serge Bouchard. Le clou de l’album a été planté en son cœur : La légende de Marianne devient l’un des plus beaux enregistrements du groupe, avec ses orchestrations de violons théâtraux et modernes et ses chœurs poignants, qui deviennent ensuite émouvants sur l’a cappella L’auberge, de toute beauté.

20 printemps ★★★★ Trad Le Vent du Nord, La Compagnie du Nord