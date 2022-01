Tomás Luis de Victoria, Jordi Savall

La quête beethovénienne de Jordi Savall ne l’écarte pas du répertoire qu’il a, jadis, porté aux sommets. Chez Astrée, le chef s’était déjà intéressé à Victoria à travers les cantiques dédiés à la Vierge. Nous sommes ici dans du plus substantiel et ardu, avec 3 h 20 min de musique. Cet « Officum Hebdomadæ Sanctæ » de 1585 précède de 20 ans le fameux Requiem qui concentre la majorité de l’attention discographique portée à Tomás Luis de Victoria (1548-1611). Les 3 disques ont été captés lors de deux concerts donnés au Festival de Salzbourg en 2018. Les conditions et la qualité de réalisation en disent long sur la tenue et la maîtrise des musiciens. Car, comme l’écrit Savall, chacun doit faire preuve « d’une pureté d’engagement et de sensibilité extrêmes ». Il faut ici appréhender Victoria comme le successeur de Palestrina (1525-1594), tant ces Répons, Lamentations et autres manifestations de piété, subtilement doublés par des instruments, sont des plaintes austères et subtiles. Recueilli, intime, mystique, ce parcours s’apprivoise petit à petit.

Tomás Luis de Victoria ★★★★ 1/2 Classique Jordi Savall, Alia Vox 3 SACD AVSA 9943