Rushing (Expanded Edition), Lucy Gooch

Avec seulement une dizaine de chansons réparties sur deux EP, l’autrice-compositrice-interprète britannique Lucy Gooch a déjà fait grande impression. Grâce à sa voix pure, d’abord, et à ses attachantes compositions, plus complexes qu’il n’y paraît à la première écoute, mais aussi grâce à la conjoncture, car sa pop éthérée tombe à un moment où nous avons tous besoin d’un peu de réconfort. En attendant la sortie d’un premier vrai album, elle réédite son premier EP, Rushing, recueil de chansons pastorales que ses harmonies vocales et ses orchestrations de synthés et d’orgues élèvent comme de petits nuages de musique. Appelons ça de la chanson ambient, qui attire les comparaisons autant avec le son de Cocteau Twins qu’avec les moments plus doux de l’œuvre deJenny Hval. En conclusion de cette réédition, l’inédite Orthione semble élargir le registre sonore de la musicienne, les languissants synthés s’effaçant au profit de raffinées orchestrations de cordes. Paru en juin dernier, son second mini-album, Rain’s Break, est tout aussi recommandé.

Rushing (Expanded Edition) ★★★ 1/2 Pop Lucy Gooch, Fire Records