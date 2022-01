Lwazo Sirois & le dernier rodéo, Lwazo Sirois & le dernier rodéo

Guillaume Sirois, avant d’être Lwazo sur sa propre branche, a surtout été agitateur, brasseur, moteur de l’Ampli de Québec, la mijoteuse des Hubert Lenoir, Alaclair Ensemble et autres Lou-Adriane Cassidy. Pour que la pandémie soit moins indigeste, ce touche-à-tout a concocté une tambouille à sa façon, en toute liberté. Avec des francs-tireurs du coin (le dernier rodéo), Lwazo s’est offert une escapade dans la contrée peu explorée chez nous du country hors-la-loi. Cela nous vaut un disque de six titres — en CD ou en 33 tours — qui aligne sans gêne et sans velléité d’originalité des adaptations locales de chansons de devant et derrière les barreaux, pigées chez un Jerry Reed (East Bound and Down) Johnny Cash (24 Hours to Go), autant que chez Fleetwood Mac (The Chain) ou du Kris Kristofferson magané de Sunday Morning Coming Down : « Je me suis levé dimanche matin avec aucune façon d’être bien qui me fait pas mal. » Allez comprendre, on se sent mieux après.



Lwazo Sirois & le dernier rodéo ★★★ 1/2 Americana Lwazo Sirois le dernier rodéo, indépendant