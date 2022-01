Quatuor Saguenay, Frederic II en voyage en Italie

Le Quatuor Saguenay n’est pas un nouvel ensemble. C’est, depuis 2017, le nom du Quatuor Alcan, qui livre son premier CD sous cette appellation. Le changement le plus profond se niche dans la composition de l’ensemble, puisque Marie Bégin prend la place de Laura Andriani au poste de 1er violon, « leader » qui a la particularité d’être née après la création (1989) du quatuor. L’alchimie avec le groupe est excellente et Nathalie Camus, Luc Beauchemin, David Ellis prennent le pouls de cette boule d’énergie qui s’affirme et rayonne dans le Quatuor op. 44 no 2 de Mendelssohn. L’interprétation n’a pas la sève et la richesse du Quatuor Pacifica, mais la réalisation, remarquable, fait jeu égal avec nombre de versions. La chose étrange, ici, est le programme. Le très honorable Ravel n’était pas le meilleur choix à ce stade, au vu des exceptionnelles réussites récentes, avec au sommet le Quatuor Hermès en 2018 (La Dolce Volta, comparez le 2e volet). Une œuvre rythmique d’un compositeur italien à la mode ferme le ban. Mais la carte de visite reste réussie.



Quatuor Saguenay ★★★ 1/2 Classique Frédéric II en voyage en Italie. Atma ACD 2 2846