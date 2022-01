The Winter Mission, Brad Barr

Depuis The Last Apartment, qui révéla au grand jour son bachelor pad instrumental, il y a eu 14 ans. Une vie. Des vies. Les Barr Brothers ont enchaîné les saisons, multiplié les tournées, exploré, enrichi, laissé pousser leur jardin luxuriant au gré des agencements d’harmonies et d’instruments. Brad, avec le trio The Slip, s’est trouvé une cour de récré à sa démesure. Il n’a pas cessé pour autant de chercher tout seul : la pandémie, comme pour plusieurs, lui a permis de mener sa recherche très loin, jusqu’à une forme d’achèvement. Ainsi obtenons-nous ce deuxième album solo, où la mission consiste à transposer, avec des guitares, l’indescriptible : chiffres, couleurs, magie, prière, ainsi que le miracle mystique du… baseball. Oui, tout ça : douze pièces où la beauté pure, la dissonance extrême, les références croisées (The Color of Nine mêle Stairway to Heaven et arpèges classiques), le blues de base et le psychédélisme se côtoient et s’entrechoquent. Tout un programme.

The Winter Mission ★★★★ ​Instrumental Brad Barr, Secret City Records