Concerti All’Arrabbiata, Freiburger Barokorchester

Attention à une potentielle confusion. Alors que les enregistrements de l’Orchestre baroque de Fribourg sont en général publiés par Harmonia Mundi, celui-ci porte l’étiquette Aparté. L’idée du programme est de regrouper des œuvres raffinées, musicalement épicées. Le concept cache un programme baroque enlevant et plaisamment populaire mêlant les instruments solistes : hautbois chez Platti ; basson chez Vivaldi ; deux cors et deux hautbois dans une Sinfonia, puis piccolo, chalumeau et deux contrebasses dans « Le grillon » de Telemann, le tout étant habillé par le Concerto grosso en ré de Geminiani d’après La Follia de Corelli. Il n’y a rien ici de révélateur à part le fait de faire briller successivement les divers pupitres de l’un des meilleurs orchestres baroques dans un programme qui ne peut que rallier les suffrages. Cela dit, le Concerto pour basson RV 483 de Vivaldi vaut son pesant d’or et « Le grillon », avec Lorenzo Coppola au chalumeau, rappelle les précédentes ravageuses réussites des Freiburger dans Telemann depuis le Don Quichotte en 1994 chez DHM.

Concerti All’Arrabbiata ★★★★ Classique Freiburger Barokorchester, Aparté AP 262