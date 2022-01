Échos lyriques, Orchestre du CNA et Alexander Shelley

Alexander Shelley et l’Orchestre du CNA poursuivent leur mise en perspective d’œuvres de Johannes Brahms, Robert et Clara Schumann. Clara est ici présente à travers des lieder interprétés en juillet 2021 par Adrianne Pieczonka et la pianiste Liz Upchurch. La partie symphonique, enregistrée en 2018, avant la tournée européenne de l’orchestre, couple les Symphonies no 2 de Schumann (Robert) et Brahms. On est frappé, notamment dans Brahms, par la détermination et la puissante intégrité artistique de la vision du chef, totalement en ligne avec le disque précédent : aucun ralenti superflu, aucune fausse pompe, une hargne jamais bousculée. C’est vraiment la 2e de Brahms que l’on rêve d’entendre en allant au concert et qui, discographiquement, réserverait bien des surprises en écoute en aveugle (quel troisième mouvement superbement articulé !). Évidemment, dans Schumann aussi, les couleurs de Vienne, Dresde et Amsterdam sont plus profondes, mais les directions de cette stature sont rares. On pense ici à Schuricht-Vienne pour Brahms. Vivement la 3e !





Échos lyriques ★★★★ Classique Orchestre du CNA, Alexander Shelley, Analekta, 2 CD, AN 28880-1