The Weeknd annonce la sortie de l’album « Dawn FM »

The Weeknd entreprend 2022 en grand avec l’annonce surprise de la sortie d’un nouvel album intitulé « Dawn FM » et qui sera disponible dès vendredi.

L’artiste originaire de Toronto a partagé la nouvelle lundi sur ses plateformes de réseaux sociaux.

Une courte vidéo promotionnelle mise en ligne montre des extraits de vidéoclips et dévoile une liste de noms de collaborateurs parmi lesquels on trouve l’acteur Jim Carrey, le musicien et producteur Quincy Jones, ainsi que des artistes comme Tyler, The Creator et Lil Wayne.

« Dawn FM » est le premier album original lancé par The Weeknd depuis le succès retentissant d’« After Hours », paru au début de l’année 2020. Les pièces « Blinding Lights » et « Save Your Tears » ont propulsé le musicien au rang de star.

Depuis, il a collaboré avec de nombreux artistes sur des projets de chansons et a tenu la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2021.

Le mystère entoure la contribution de l’acteur Jim Carrey dans ce projet, mais dans une entrevue accordée au magazine GQ, l’an dernier, The Weeknd avait révélé avoir noué des liens d’amitié avec l’acteur après avoir compris qu’ils étaient voisins à Los Angeles et qu’ils partageaient une passion pour les télescopes.