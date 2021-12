Sur les traces de Tex Lecor (album complet), Johnny Pilgrim

L’an dernier, pour ainsi dire à pareille date, on découvrait six titres du projet Tex Lecor de Jean Pellerin, dit Johnny Pilgrim, et on était remué, chamboulé, voire démantibulé. On a eu le temps de ramasser et de recoller nos morceaux, presque le temps d’oublier à quel point la claque de ce gars était puissamment envoyée. Voici enfin l’album complet, six titres en sus, où le bourlingueur le plus buriné de Californie suit la trace de Tex dans des sentiers plus familiers : l’hymne aux déracinés St-Scholastique Blues, la très trad Rame donc, ça rappelle l’ambiance Sous mon toit (après que la bâtisse a flambé, quand même). Réalisation rugueuse d’Éric Goulet, instrumentation idoine des Mountain Daisies, c’est ce qu’on appelle une promesse tenue. On veut ça en 33 tours. Oui, c’est disponible sur la page Bandcamp de l’étiquette DeVizu, et la galette de vinyle coûterait un bras, mais je crois que Johnny Pilgrim ne peut pas voyager autrement. D’ailleurs, il le chante, comme Tex : Il faut reprendre la route.



Sur les traces de Tex Lecor (album complet) ★★★★ Americana Johnny Pilgrim, DeVizu Musique