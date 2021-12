Seguedilles, Marianne Crebassa

Quelle voix ! Dès sa sortie du conservatoire, la mezzo Marianne Crebassa a attiré l’attention des plus grands chefs et instances. Les couleurs que l’on entend là, de la part d’une chanteuse de 34 ans, sont assez sidérantes, et on ne manquera pas de citer cet exemplaire récital qui nous dévoile les capacités et le registre de Marianne Crebassa comme un modèle par rapport à Enargeia (DG, et 1er CD en plus !) qui ne dit rien du profil lyrique et du potentiel de la grande mezzo canadienne Emily D’Angelo. L’Espagne, thème du disque de Marianne Crebassa, est présente en tant que répertoire (Falla, Guridi et Mompou) ou cadre d’opéras français de Bizet, Massenet, Saint-Saëns, Ravel… Marianne Crebassa aborde ce répertoire avec la classe d’une Teresa Berganza : la chaleur de son timbre lui confère une sensualité qu’elle n’a nullement besoin de solliciter à outrance sur le plan expressif. Le récital est accompagné par Ben Glassberg et l’Orchestre de Toulouse et Alphonse Cemin au piano dans de touchantes mélodies de Guridi, un grand moment, discret, du disque.





Seguedilles ★★★★ 1/2 Airs de Bizet, Falla, Massenet, Offenbach, etc., Marianne Crebassa, Erato 01902296676895