Licht der Welt, Christiane Karg et le Chœur de la Radio bavaroise

Voilà un disque qu’il est tout à fait l’heure de télécharger ou d’écouter à la demande au coin du feu pendant les Fêtes. Cette « promenade de Noël » associe une soprano, excellente spécialiste de la mélodie, et un pianiste, apanage original dans un territoire davantage couvert par les chœurs. Disque plus « intello », donc, que populaire ou atmosphérique pour l’occasion, Licht der Welt (lumière du monde) regroupe des mélodies à thématique de Noël de grands compositeurs. Parmi les 24 plages, 10 sont germaniques et germanophones, mais comme le premier tiers du CD est en allemand, maints francophones risquent de décrocher avant les huit plages françaises (Fauré, Ravel, Massenet, Gounod, Chaminade, Rossini). Univers hispaniques et scandinaves sont aussi couverts dans cette douce ballade d’airs d’une simplicité touchante. C’est le réconfort, la chaleur humaine que cherche à transmettre Christiane Karg. Dans cet art confident, le pianiste Gerold Huber est un partenaire de haut calibre, le chœur n’intervenant que sur cinq plages.





Licht der Welt ★★★★ Classique Une promenade de Noël, Christiane Karg, Choeur de la Radio bavaroise, HM 902 399