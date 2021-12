Lâche moi l’tordeur, Yves Lambert

C’est accompagné du cœur de son Bébert Orchestra — le violoniste Tommy Gauthier et le guitariste Olivier Rondeau — que le cher Yves Lambert a enregistré ce minialbum de six chansons rendant hommage au légendaire auteur de Le Rapide-Blanc, Oscar Thiffault (1912-1998), enfilant ses compositions avec des reels allègres et exécutés avec l’extrême agilité à laquelle ces musiciens nous ont habitués. Sauf pour cette exception : Mon meilleur ami, la plus audacieuse de cet excellent EP. Au texte, gavé d’humour comme l’est le répertoire de Thiffault, le trio a osé des arrangements rapprochant le folklore québécois du blues du sud des États-Unis, donnant ainsi une nouvelle dimension, voire intention, à la chanson. Ailleurs toutefois, c’est la fête, le violon de Gauthier à l’unisson avec l’accordéon de Lambert sur la tendre C’est la veuve/Jig des grands chemins, la gigue qui fait lever l’ambiance sur Au pays de Bill Wabo/Le reel de l’avare (et ses personnages tirés des Belles histoires des pays d’en haut) et sur Au jour de l’An/Reel de la résolution en conclusion.



Lâche moi l’tordeur ★★★★ ​Musique traditionnelle Yves Lambert, La Prûche libre