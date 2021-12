12 Stradivari, Janine Jansen et Antonio Pappano

C’est à la fois un récital populaire de pièces brèves pour violon, digne du merveilleux Romance de Gil Shaham chez DG, et un projet unique. J&A Beare, réputé marchand de violons, a réuni douze stradivarius, conçus entre 1680 et 1734, ayant appartenu à des légendes de l’histoire de la musique : Henri Vieuxtemps, Fritz Kreisler, Bronislaw Huberman, Nathan Milstein, Ida Haendel, etc. Dans les projets précédents de ce type (jamais avec autant de stradivarius), où une même pièce était jouée sur divers instruments, Janine Jansen avait plutôt choisi les partitions en fonction des caractères perçus des violons. Il ne faut pas s’attendre à des écarts majeurs, même si sur les plans de la puissance ou de la couleur il peut y avoir des variations. Le moment où nous avons sursauté en disant « C’est lequel, celui-là ? » fut à la plage 6, une transcription de l’air de Lenski. Il s’agissait du propre violon de Jansen, qu’on est par ailleurs ému d’entendre si bien faire sonner l’instrument du grand Milstein. Tout cela est un beau récital, sous un angle original.



12 Stradivari ★★★★ Classique Janine Jansen (violons), Antonio Pappano (piano), Decca 485 1605