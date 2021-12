Noël chez les Deschamps, Judi & filles

Chez les Deschamps, on fait bien les choses. Tact, tendresse, transmission. Don de soi, implication souriante et profondément sincère : c’est dans la culture familiale. Bien sûr, tout l’argent des ventes ira à la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud. Judi et lui ne cherchent pas à donner l’exemple : ils sont ainsi faits. Leurs filles, leur petite-fille aussi. Et ce disque est plus que justement partagé, lové autour de Judi Richards, cœur du chœur, donnant le ton (doux) avec son beau timbre voilé si chaleureux. Toulouse un jour, Toulouse toujours, Judi la chanteuse-choriste aime harmoniser, ses filles aussi, et elles ne s’en privent pas. À un medley près (Échos de nos traditions), avec l’Yves Lambert Trio en soutien, toutes les chansons, le plus souvent signées Karine Deschamps, renouvellent le répertoire du genre, ce qui n’est pas rien. Oui, la petite Alba chante avec grand-maman Judi, et Yvon lui fait un brin de causette. C’est leur récompense. Et la nôtre, pardi ! Exquis, ce disque.



Noël chez les Deschamps ★★★★ Noël Judi & filles, Productions Martin Leclerc