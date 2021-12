Le chemin de Noël, La Chapelle de Québec

En 2016, Bernard Labadie a eu l’idée d’importer à Québec la tradition du Festival of Nine Lessons and Carols du King’s College de Cambridge, née en 1918 du traumatisme de la Grande Guerre, interpolation de chants de Noël et de textes destinés à la méditation. Le 23 décembre, à 18 h, le Palais Montcalm s’ouvre à un moment de recueillement unique. Le 25 décembre, la télévision de Radio-Canada le montrera à tous. Il était indispensable que Le chemin de Noël existe en disque. Il faut toutefois savoir qu’il en existe deux versions : seule l’édition numérique contient la narration, alors que le disque physique enchaîne les chants, la reproduction des textes se limitant au (luxueux) livret. Nous étions orphelins d’un grand disque choral québécois de Noël depuis que la disponibilité d’En la fête de Noël, de la Petite Bande de Montréal et Martin Dagenais (Naxos, 1998), est devenue aléatoire. L’agencement et la qualité des chants sont parfaits, mais Atma nous doit absolument une version « prestige » de deux CD qui mêlerait chants et textes.





Le chemin de Noël ★★★★ 1/2 Classique La Chapelle de Québec, B. Labadie, Atma ACD2 2854