Kick II / Kick III / Kick IIII, Arca

La compositrice électronique expérimentale Alejandra Ghersi avait promis une suite à Kick I (2020), le plus accessible album de sa passionnante discographie. Celle-ci arrive en trombe : trois disques, totalisant 107 minutes de nouvelles compositions, juste assez distincts pour les apprécier séparément à leur juste valeur. Avec ses motifs rythmiques souvent inspirés du reggaeton, Kick II fait le pont avec le précédent. On s’intéressera surtout au foisonnement d’idées peuplant Kick III, disque brut, viscéral, musicalement expansif, et Kick IIII, nettement plus doux, dominé par le son d’un piano mutant, où la Vénézuélienne approfondit les jeux de texture, de rythme et d’atmosphère. Cette abondance musicale lui paraît nécessaire pour explorer les thèmes de la découverte de sa féminité (Femme, le rap industriel tordu Señorita, l’envahissante et plaintive Lost Woman Found) et de sa transformation (Born Yesterdayavec Sia, Intimate Flesh, Xenomorphgirl, Alien Inside avec Shirley Manson), et on l’en remerciera. Ce cycle Kick est rien de moins que fascinant.



Kick II / Kick III / Kick IIII ★★★ 1/2 Électronique Arca, XL