LOGUSLABUSMUZIKUS, Jazzlab Orchestra

Annoncé comme une « nouvelle expérience » musicale, LOGUSLABUSMUZIKUS, nouvel album du supergroupe québécois, est peut-être mieux défini par le sentiment de délivrance dans lequel a dû se faire l’enregistrement. En pleine pandémie, réunir huit musiciens, plus l’équipe technique, en studio ? Après des mois d’isolement, le plaisir qu’ont eu ces piliers de notre scène jazz à communier autour des neuf nouvelles compositions du contrebassiste et chef d’orchestre Alain Bédard (alias Auguste Le Prez !) transpire sur cet album qui accorde beaucoup de temps de jeu, brillamment utilisé, aux saxophonistes Samuel Blais, Mario Allard et Benjamin Deschamps, par exemple sur la longue et complexe Casse-pattes-casse-gueule-casse-tête ou dans les riches textures harmoniques de La grande sauve majeure en ouverture, avec la brillante contribution du trompettiste Jacques Kuba-Séguin. C’est cette évidente complicité qui lie ensemble les compositions de Bédard pour former cet album fourmillant d’idées, mais toujours cohérent.



LOGUSLABUSMUZIKUS ★★★ 1/2 Jazz Jazzlab Orchestra, Effendi