Quattuor Tempora, Simon Trottier & François Zaïdan

Accompagnateur de Timbre Timbre et membre des formations Last Ex et Ferriswheel, le compositeur et guitariste Simon Trottier a trouvé chez François Zaïdan, compositeur et membre de l’orchestre de Klô Pelgag, le partenaire idéal pour échanger, à distance, sur le thème des quatre saisons. Le résultat, foisonnant, emprunte aux musiques électroacoustique et ambient la manière de construire de petits mondes sonores qui, mis bout à bout, constituent 30 enchanteresses minutes. Expérimental, certes, mais tout sauf hermétique : à l’aide de synthétiseurs modulaires et de manipulations de bandes magnétiques, et avec les voix des amies N Nao (sur Magnétique nord en début d’album) et Klô Pelgag (instantanément reconnaissable sur Hiems en clôture), le duo imagine quatre saisons dans l’harmonie et la contemplation, même dans les rares passages plus arides, comme la première moitié d’Automne. Quattuor Tempora est comme du cinéma pour les tympans, surprenant et stimulant.



Quattuor Tempora ★★★ 1/2 Expérimental Simon Trottier François Zaïdan, Mikroclimat