Country rock, Eddy Mitchell

Que devient le père Schmoll, le cher Eddy ? Il continue, c’est tout. C’est pas le bout de la piste, ni la dernière séance pour Claude Moine dit Mitchell. Alors que le fiston Dutronc annonce pour 2022 une tournée avec son Jacquot de paternel, le plus crooner des vieilles canailles nous revient avec un 39e album de nouvelles chansons. À commencer par Un petit peu d’amour, ballade country pour Johnny le complice du Square de la Trinité : « Pour moi t’étais plus qu’un ami / Un demi-frère, presque un sosie / À quoi bon remuer le passé ? » Une fois le « héros de la rue » salué, Eddy se secoue : Garde tes nerfs, avec cuivres Memphis et harmonica Nashville, le ramène au volant, irascible et intraitable, quoiqu’un peu énervé. Il va mieux une fois arrivé à Las Vegas, avec le fantôme d’Elvis pour compagnon et Chuck Berry en rappel (chouette adaptation country-rock de You Never Can Tell). Ça finit en boogie d’outre-tombe : « Ne parle pas de moi quand je serai plus là ! » C’est dûment noté, m’sieur Eddy.



Country rock ★★★ 1/2 Chanson Eddy Mitchell, Polydor/Universal