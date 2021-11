Jon Batiste décroche 11 nominations aux Grammy

Jon Batiste pourrait bien être la plus grande surprise des Grammy fin janvier : l’artiste « multigenres », récent lauréat d’un Oscar, est celui qui récolte le plus de nominations, avec 11.

Batiste, qui est aussi chef d’orchestre au Late Show de Stephen Colbert, est finaliste pour l’album de l’année avec We Are, ainsi que pour le titre de l’année avec Freedom, une ode joyeuse à La Nouvelle-Orléans. Ses nominations couvrent plusieurs genres et catégories, dont le R & B, le jazz, la musique folk, le classique et le vidéoclip.

Justin Bieber, Doja Cat et H.E.R. sont en nomination huit fois pour le prochain gala de la « Recording Academy », qui est prévu le 31 janvier. Billie Eilish et Olivia Rodrigo ont toutes deux décroché sept nominations de l’académie.

Le chef d’orchestre québécois Yannick Nézet-Séguin est finaliste trois fois. D’abord avec l’Orchestre de Philadelphie pour l’enregistrement des Symphonies Nos. 1 et 3 de la compositrice afro-américaine Florence Price. Ensuite, pour l’enregistrement de l’opéra Dialogues des carmélites de Poulenc au Metropolitan de New York, où il est directeur artistique. Enfin, pour l’album voix-piano du Voyage d’hiver de Schubert, avec la mezzo-soprano Joyce DiDonato et Nézet-Séguin au piano.

Justin Bieber est notamment finaliste grâce à son mégasuccès Peaches. Un autre Ontarien, Drake, a décroché deux nominations, une pour le meilleur album rap et une autre pour la meilleure performance rap, aux côtés de Future pour Way 2 Sexy. L’artiste cubano-canadien Alex Cuba a été nommé deux fois pour son dernier album Mendó.

Dan Snaith, mieux connu sous le nom de Caribou, a été nommé dans la catégorie du meilleur enregistrement de danse / électronique pour son 10e album studio, Suddenly. Joni Mitchell a obtenu sa 16e nomination en carrière, dans la catégorie « album historique », avec Joni Mitchell Archives, Vol. 1 : The Early Years.

The Weeknd finaliste… finalement

Parallèlement à la domination inattendue de Jon Batiste, une autre surprise aura été The Weeknd, qui a décroché trois nominations après que le Torontois a affirmé qu’il n’autoriserait pas sa maison de disques à soumettre sa musique. Il avait vertement critiqué plus tôt cette année les Grammy, les qualifiant de « corrompus », après n’avoir reçu aucune nomination malgré son mégasuccès de 2020, Blinding Lights.

Même si The Weeknd a déclaré qu’il boycotterait les futurs Grammy, il s’est tout de même retrouvé dans la liste des finalistes pour son travail sur les projets d’album de l’année d’autres artistes, notamment l’édition de luxe de Doja Cat, Planet Her, et Donda de Kanye West. Il doit sa troisième nomination à son apparition dans la chanson Hurricane de West, avec aussi Lil Baby.

« Les votants évaluent vraiment la musique et ne se laissent pas influencer par la réputation de tout autre bruit extérieur ou de toute histoire d’artistes », a déclaré Harvey Mason Jr., p.-d.g. de la Recording Academy. « Dans cet esprit, je pense qu’ils votent pour des choses qu’ils reconnaissent comme l’excellence. »

Pour la première fois, l’académie a fait passer de huit à dix le nombre de finalistes dans les catégories générales. Ce changement a un impact sur des catégories telles que disque, album, chanson de l’année et meilleur nouvel artiste.

Parmi les autres finalistes pour l’album de l’année, citons : Justice (Triple Chucks Deluxe) de Justin Bieber, Happier Than Ever de Billie Eilish, Donda de Kanye West, Love for Sale de Tony Bennett et Lady Gaga, Sour d’Olivia Rodrigo, evermore de Taylor Swift et MONTERO de Lil Nas X.

Jon Batiste est aussi finaliste dans la catégorie des meilleures bandes sonores dans les médias visuels, pour son travail sur le film d’animation Soul de Pixar, qui lui a déjà valu un Oscar plus tôt cette année.

Pour le titre de l’année, il sera en lice contre une multitude de gros candidats, dont I Get a Kick Out of You de Bennett et Gaga, I Still Have Faith in You d’ABBA, Peaches de Bieber avec Daniel Caesar et Giveon, Right on Time de Brandi Carlile, Kiss Me More de Doja Cat avec SZA, MONTERO (Call Me by Your Name) de Lil Nas X, drivers license de Rodrigo, Happier Than Ever d’Eilish et Leave the Door Open de Silk Sonic — du duo formé de Bruno Mars et Anderson Paak.

Jay-Z, qui est finaliste pour trois prix Grammy, détient maintenant le record du plus grand nombre de nominations de tous les temps, avec 83. Le rappeur lauréat de 23 prix Grammy a dépassé Quincy Jones, finaliste 80 fois.