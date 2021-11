An Evening with Silk Sonic, Silk Sonic

Depuis le temps que Bruno Mars et Anderson .Paak promeuvent la sortie de ce projet, on ne peut qu’être un peu déçu avant même de l’avoir entendu. Seulement 32 minutes ? Nous aurions pris deux fois plus de cet hommage au R&B des années 1970 ! Le plaisir s’est transmis, de leur studio à nos tympans : un succulent bonbon rétro, limite fétichiste (jusque dans les peaux des tambours de .Paak, un vrai maniaque !), célébrant le son légendaire des grands de l’époque, Marvin Gaye, James Brown, la fin de l’ère Stax et Motown, avec une révérence particulière faite au soul orchestral de Philadelphie. Les voix des deux interprètes — soyeuse chez Mars, rauque chez .Paak — se complètent à merveille sur ces chansons insouciantes parlant de flirt et de fête, rehaussées par des orchestrations fidèles au son originel. Et pour lier le tout, la voix suave et comique du grand Bootsy Collins, bassiste de Parliament-Funkadelic, autre monument du funk auquel le duo fait des clins d’œil. Des grooves qui font sourire.



An Evening with Silk Sonic ★★★ 1/2 Silk Sonic, Atlantic