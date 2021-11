The Legendary 1979 No Nukes Concert, Bruce Springsteen and The E Street Band

Le sommet ? Peut-être. Certainement un pic vertigineux dans la chaîne de spectacles exutoires de Springsteen et son E Street. Pas à proprement parler une bringue à la Bruce, mais une double participation à la série de « Muse Concerts for A Non-Nuclear Future » intitulée No Nukes. Shows écourtés, vu l’affiche farcie de troubadours pacifistes. Springsteen et les siens flanquèrent donc en plein Madison Square Garden un condensé de leurs habituels marathons. Défi fou : la force de frappe de trois heures en 90 minutes (deux CD + DVD). On connaissait par cœur les extraits fournis dans le documentaire No Nukes et le triple album du même nom. C’était déjà éreintant. Là, on a tout, démentiellement tout. Des versions définitives de Badlands, de The Promised Land, de Jungleland, la toute nouvelle Sherry Darling, et jusqu’au dernier rappel sans appel : Rave On, du Buddy Holly au superlatif. Une salve rock’n’roll qui ne sauva pas le monde, mais qui donna plus d’énergie que toutes les piles atomiques réunies.



The Legendary 1979 No Nukes Concert ★★★★★ ​Archives B. Springsteen and The E Street Band, Columbia/Sony