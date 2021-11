The Collection, Bachman Cummings

Ce sont les meilleurs. Devinez qui ? Mais si, Randy Bachman et Burton Cummings, proclamons-le, ont été les Lennon-McCartney du pop-rock made in Canada. Au sein des Guess Who avec Jim Kale et Garry Peterson, ils étaient intouchables, des pondeurs d’immortelles ; imaginez si l’on ajoute les succès de l’un et l’autre à leur palmarès. C’est justement la bonne idée que l’on a eue ici : tout rassembler. Les cinq galettes essentielles des Guess Who grande époque, et une compilation pas piquée des hannetons pour chacun. Livret documenté à souhait, mixages soignés pour les CD autant que les sillons gravés à neuf (oui, ça sonne mieux que les disques d’origine), rien à redire. Sinon qu’on aurait pris quelques disques de plus, avec des démos, des prises alternatives, voire quelques inédites : pour qui a déjà un lot conséquent de 45 tours et de 33 tours des compères dans sa discothèque, la valeur ajoutée aurait rendu l’achat plus alléchant. Pour les autres, ceux qui ne sauraient pas qui est qui, ruez-vous, quoi !

The Collection ★★★★ Archives Bachman Cummings, Sony Music Canada, coffret de sept disques