Le compositeur Michel Robidoux est décédé

Complice de Jean-Pierre Ferland pour son mythique album Jaune, le musicien Michel Robidoux s’est éteint des suites d’un cancer à l’âge de 78 ans, ont rapporté lundi plusieurs médias. Homme de l’ombre, il aura néanmoins connu une prolifique carrière, de guitariste sur L’Osstidcho à compositeur de la trame sonore de Passe-Partout.

On doit en effet à Michel Robidoux bon nombre des chansons cultes de l’émission jeunesse, qui aura marqué toute une génération. Mais tout débute bien avant pour lui, dans les années 1960, dans un Québec en pleine ébullition culturelle.

En 1968, le guitariste fait partie de L’Osstidcho, spectacle phare de la Révolution tranquille mêlant musique et humour auquel participent Robert Charlebois, Yvon Deschamps, Louise Forestier et Mouffe. On peut également entendre Michel Robidoux à la guitare sur l’album en duo de Charlebois et de Forestier, qui comprend notamment la subversive Lindberg.

À la même époque, Jean-Pierre Ferland, jusque-là chansonnier plutôt propret, revient de Paris, inspiré par le son rock psychédélique en vogue aux États-Unis. C’est dans cet esprit que naîtra en 1970 l’album Jaune, sur lequel Michel Robidoux cosigne huit des 11 morceaux, dont Quand on aime on a toujours vingt ans, Le chat du Café des Artistes et surtout Le petit roi, intronisé en 2007 au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens.

Chérir le partage

En 1988, Michel Robidoux collabore avec un autre géant de la chanson, Leonard Cohen, qui fera appel à lui pour terminer I’m Your Man. Cet opus permettra à l’illustre poète du Mile-End de renouer avec le succès après une traversée du désert au début des années 1980.

Michel Robidoux, lui, avait choisi l’ombre de son propre gré et tenait à y rester, contrairement à père, Fernand, qui avait connu la gloire comme chanteur de charme dans les années 1940. « Ce n’est pas tellement de l’humilité, dans mon cas. J’ai toujours été bien dans ce rôle. Si je dois résumer ma vie et ma carrière, c’est le partage», déclarait-il en entrevue au Devoir en 2017, au moment du lancement de son premier et seul album à son nom, Robidoux premier, à l’âge respectable de 73 ans.

Un disque pourtant résolument moderne, fort de la participation de Pierre Lapointe, d'Ariane Moffatt, de Daniel Bélanger et de plusieurs autres. À l’image d’un compositeur qui n’aura eu de cesse de se renouveler au fil des époques.