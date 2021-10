Sur la trace de 20some

Il n’arrive pas trop tôt, celui-là. Ça fait des années qu’on entend parler d’un éventuel premier album solo de 20some, illustre membre des Dead Obies. Et le voici : Home Run, une affaire qui sent bon le rap de clubs des années 2000, le tout enrobé de refrains pop et renforcé par des textes introspectifs signés par ce nouveau papa qui veut faire sa marque dans le temps, l’espace et entre nos deux oreilles. « Qu’est-ce que je me souhaite avant la fin ? Chose certaine, j’veux repartir en laissant quelque chose qui m’appartient », rappe-t-il dans les premières minutes de l’album.

« Je suis un peu comme une tortue dans la vie », illustre 20some, dont la prosodie, méthodique mais mélodieuse, trouvait toujours le moyen de se distinguer sur les albums du groupe qu’il a cofondé il y a dix ans avec le compositeur VNCE et les rappeurs Yes McCan, O.G. Bear, Joe Rocca et Snail Kid (Greg Beaudin), ces deux derniers posant quelques rimes sur la chanson Knock-Out.

Et comme la tortue, « j’avance lentement en me protégeant et en essayant de ne pas faire de faux pas, explique-t-il. Je ne me garroche pas dans quelque chose sans y réfléchir longuement d’avance. Or, avec cette pandémie qui coïncidait avec ma nouvelle vie de famille, c’est comme si tout s’était mis en place pour que j’aie le temps de le faire, cet album. [Se lancer en solo] n’a jamais été quelque chose qui me rongeait, même si ça a toujours été là, dans mon esprit ; ça s’est juste produit au bon moment. »

Standardisation du discours

Au moment, aussi, où Dead Obies s’accorde une pause prolongée à laquelle le musicien fait allusion dès Perspective en ouverture d’album, comme pour évacuer tôt la question que les fans se posent quant au sort du groupe : « I’m back, hello ! 20 motherfuck-something, Hi ! / Mon crew, Dead O, fed up par le game, I’m not gonna lie », rappe-t-il dans ce mélange linguistique qui fait retrousser les oreilles des puristes — notons que l’album est davantage livré en « bilingue » qu’en « franglais », les phrases complètes en anglais se faufilant entre deux en français.

Alors, lassés du rap-jeu (« fed up par le game »), les gars des Dead Obies ? 20some sent le besoin de nuancer : « On n’est pas las du rap, mais de ce qu’on remarque dans le rap. J’avoue que la musique que j’entends aujourd’hui n’est pas à notre goût — cela dit, c’est l’attitude qu’on a depuis le début avec Dead Obies, c’est-à-dire de la musique qu’on n’entendait pas sur la scène. Cette approche punk, un peu “Fuck le monde, on va faire ce qu’on veut”, nous a motivés dès le début. Or, plus on progressait, plus on acceptait de jouer le jeu, et je ne crois pas que ça nous faisait bien. » La pause était nécessaire après la sortie de l’album DEAD., en 2019.

Plus clairement, 20some déplore un certain manque de profondeur dans les thèmes et les textes du rap contemporain. Une « standardisation » du discours, ressent-il : « J’ai l’impression qu’il y a beaucoup de remplissage dans le rap. Les rappeurs qui répètent les cinq ou six affaires que les gens attendent d’eux… et ça marche. Ça me décourage de voir que le public tombe pour des trucs aussi faciles, alors que les propositions plus riches passent dans le beurre, et ça m’énerve. Et j’ai décidé que sur cet album, je ferais fi de tout ça, des tendances. »

Épaulé par le compositeur Ajust, l’architecte du son de Loud, 20some a misé sur des sonorités « qui pigent dans mon passé, mais avec une production au goût du jour », avec une forte inclinaison pour le rap qui faisait danser dans les années 2000, celui de Timbaland et de Pharrell Williams /The Neptunes. Pourtant, l’admirateur de J Dilla a amorcé la création du disque en jammant en studio avec les musiciens du collectif jazz-funk-rap Kalmunity, imaginant un premier album à base de grooves échantillonnés, « à l’image de la musique qui me fait triper, du rap subtil, pas tape-à-l’œil ».

Le regard sur la vie

« Ajust m’a dit : Regarde, on essaie de faire un disque propre, mais avec une âme différente de ce qu’on entend partout », un disque qui a bénéficié de l’apport de l’ingénieur sonore et compositeur Tim Buron et des compositeurs et arrangeurs Ruffsound, Realmind, Félix Petit, Mathieu Sénéchal et Pierre-Luc Rioux (Chiild). Sans oublier l’inimitable voix de Jacques Doucet, annonceur des matchs des Expos de Montréal de 1972 à 2004, qui apparaît à quelques reprises sur Home Run. On imagine le trip de p’tit gars, 20some enfant joueur de baseball, invitant la légende du baseball québécois sur son album.

« Ça fait longtemps que j’essaie de m’expliquer l’album à moi-même, abonde le rappeur. Je me rappelle que la chose la plus révélatrice qu’on m’ait dite dans ma vie artistique est : l’universel n’est atteignable que par ce qui nous est personnel. Par exemple : si t’essaies d’écrire l’ultime chanson d’amour, tu n’y arriveras jamais. Mais si tu parles en détail de ta dernière peine d’amour et comment elle est partie avec ton chien, alors là, tout le monde te comprendra. Il faut faire confiance à ce regard qu’on porte sur la vie. »

« C’est ça, Home Run : partir de qui je suis, en faisant abstraction des tendances musicales actuelles. Bien sûr, ça sonne comme si ça avait été fait en 2021, mais avec mes références, mes souvenirs, mes passions comme le baseball, mes premières amours musicales », cachés dans la pochette de l’album, à la manière d’une page des livres Où est Charlie ?« Cet album est comme mon empreinte sur cette Terre, plus qu’une projection de qui je serai dans l’avenir. Si je n’avais à laisser qu’une trace de moi, c’est Home Run. »

Home Run 20some Disponible sur étiquette Joy Ride Records