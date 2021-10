L’Orfeo, Solistes, Chœur de chambre de Namur

Grand événement, évidemment. Il y en a, des choses, ici, à se mettre sous la dent, et « le » moment survient à la plage 5 du deuxième disque : l’entrée de Caronte (saisissant Salvo Vitale). C’est pour ce genre de choc qu’on écoute et qu’on espère. Écouter cet album, c’est scruter la sculpture sonore poétique de Leonardo García Alarcón à travers L’Orfeo. L’Argentin, qui l’a beaucoup dirigé depuis 2017, reste fidèle à son équipe de chanteurs. Mais son équipe n’est pas forcément la nôtre. Après avoir vibré pour l’Orfeod’Emiliano Gonzalez Toro, nous n’avons pas d’affinité particulière pour celui, légèrement serré et nasal, de Valerio Contaldo. Nous avons ici du théâtre, organisé par un maître sensuel du théâtre (García Alarcón, encore plus incroyable dans la douleur et la noirceur des enfers que dans le solaire), auquel se plient des chanteurs excellents. Gonzalez Toro exsudait intrinsèquement la sensualité et nous étions captivés par les tourments du personnage. C’est de ce noyau que découlait le reste. Ici, le noyau est sur le podium. Il est fabuleux, mais ça ne fait pas tout.

Classique

L’Orfeo ★★★★ Classique Solistes, Choeur de chambre de Namur, Cappella Mediterranea, L. García Alarcón, Alpha 2 CD 720