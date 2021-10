Échos d’une vie distante. Volume 1, Luis Clavis

C’était juste avant : février 2020. Surgissait un premier album solo qui ne vécut pas vraiment sa vie, faute d’horizon. Le gars de Valaire remet donc ça, une petite éternité plus tard. Où est-il ? Blotti dans la chanson soul des années 1970 : on trouvera difficilement refuge plus moelleux. Nous sommes reconnaissants d’y être invités : on est bien, c’est le mot. C’est même le titre de la pièce d’ouverture. Funk élastique, hamac de musique, on passe avec Luis « une vie d’amour d’été » sans souci ni pandémie. Échos d’une vie distante, c’est le cas de le dire. L’insouciance prend un peu le bord dans L’été s’effondre, mais le groove tient. Augmenter la cadence, voilà la solution : « Faut qu’on goûte chaque seconde. » Tous les moyens sont bons. « High on life dans l’parking de la Délithèque », chante Luis avec Rau Ze. V, morceau instrumental amphibie, prépare l’inévitable : une chanson intitulée La grande fin. Ça ne pouvait pas durer indéfiniment, ce paradis artificiel. Rendez-vous au volume 2.



Échos d’une vie distante Volume 1 ★★★ Soul Luis Clavis, Audiogram