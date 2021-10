Leftovers, Le Ren

D’une voix immaculée et intemporelle, le timbre évoquant celui de l’icône folk Mary Travers, la Montréalaise d’origine britanno-colombienne Laura Spear chante à propos de la distance sur ce précieux premier album paraissant sous son nom de scène, Le Ren. « Our bodies are far apart / But I feel her in the air / If I could look into the center of the sun / I think I’d see her there », chante Spear sur Dyan, adressée à sa mère à l’autre bout du pays. Dans la distance entre les gens qu’elle aime, dans l’espace entre les notes méticuleuses de son album, Spear trouve de grandes émotions. Le picking des cordes berce les tympans, le balai frotte le tambour, un violon et un piano apparaissent, ç’aurait pu être une vieilleballade trouvée sur les premiers albums de Gordon Lightfoot. Les caresses de la pedal steel attirent les chansons de l’autrice-compositrice-interprète vers le country sur Was I Not Enough ?, et encore sur Who’s Going to Hold Me Next ?. Lumineux et révérencieux envers la grande époque folk des années 1960, Leftovers sera lancé sur scène les 4 et 5 novembre à la Sala Rossa.



Leftovers ★★★ 1/2 Folk Le Ren, Royal Mountain Records