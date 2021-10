I Don’t Live Here Anymore, The War on Drugs

Le folk-rock longitudinal de Living Proof, en ouverture du cinquième album d’Adam Granduciel et de ses musiciens, donne le ton : la vision romantique de l’Amérique prolétaire de l’auteur-compositeur-interprète sera réconfortante. Tous ces bouleversements vécus, endurés, depuis la sortie d’A Deeper Understanding (2017) ont poussé Granduciel à recentrer son message et l’esthétique folk-rock du groupe, désormais débarrassée des éclats psychédéliques des premiers albums au profit d’une esthétique plus léchée (la pop-rock épique de Tom Petty et de Springsteen des années 1980 sur Harmonia’s Dream, Wasted et la chanson-titre). Léchée et raffinée : sur le plan de l’orchestration et du mix, ce disque est un travail d’orfèvre, avec la batterie parfaitement calibrée, les guitares rutilantes. Ça s’écouterait à plein volume dans la voiture, vitres baissées s’il ne faisait pas déjà si froid. Des détails qui comptent : I Don’t Live Here Anymore happe, enveloppe, donne du cœur au ventre.



I Don’t Live Here Anymore ★★★★ Rock The War on Drugs, Atlantic