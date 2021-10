Le Montréalais Xiaoyu Liu en finale du Concours Chopin

Le pianiste montréalais de 24 ans Xiaoyu Liu, formé au Conservatoire par Richard Raymond et à l’Université de Montréal par Dang Thai Son, a glané samedi soir sa place parmi les douze finalistes du Concours Chopin. Il s’y produira mercredi.

La prouesse est immense pour la filière de formation montréalaise qui place deux de ses étudiants dans deux finales successives du plus prestigieux concours de piano du monde. Le Concours Chopin, qui se tient tous les cinq ans, révéla jadis Maurizio Pollini, Martha Argerich et Krystian Zimerman.

En 2015, Charles Richard-Hamelin obtint le 2e prix. Il était alors le premier lauréat canadien de cette compétition créée en 1927 et dont l’édition 2020 a été reportée d’un an. Les plus hautes distinctions glanées alors par de jeunes pianistes d’ici avaient été le 1er prix de Louis Lortie au Concours Busoni 1984 et le 2e prix d’André Laplante au Concours Tchaïkovski de Moscou en 1978.

En 2015, un autre candidat canadien, Tony Yang, 16 ans, avait fini 5e. Cette fois-ci encore, le Canada compte un autre finaliste : un Torontois de 17 ans, JJ Jun Li Bui. Xiaoyu Liu, qui porte désormais le nom de Bruce (Xiaoyu) Liu, sous lequel il concourt, est un artiste bien connu ici. À 15 ans, en 2013, il avait gagné le concours OSM et, à 17 ans il avait remporté le Prix d’Europe qui consacre chaque année le meilleur espoir musical québécois. En 2014, il avait accédé à la finale du Concours musical international de Montréal, dont il était le plus jeune participant, Charles Richard-Hamelin remportant le 2e prix de cette édition.

La finale, l’épreuve du concerto, débute lundi, et Bruce (Xiaoyu) Liu aura une fois de plus la chance de clore la compétition mercredi à 8 h 30, heure de Montréal. Comme lors du 3e tour, qu’il a illuminé d’une version fascinante des Variations sur « La ci darem la mano », il a choisi le contrepied de Charles Richard-Hamelin. Ce dernier avait opté pour la 3e Sonate et le 2e Concerto. Bruce a joué la 2e Sonate et tentera de faire sa marque dans le 1er Concerto.

Le Concours Chopin 2021 est d’ores et déjà un phénomène de webdiffusion musicale : 5,6 millions de vues pour le 1er tour, 7,3 millions de vues et plus 1,3 million d’heures de visionnement pour le 2e tour. Sur plus de 500 candidatures, 164 pianistes avaient été admis à une épreuve préliminaire en juillet, et 87 ont été invités à se mesurer à Varsovie depuis le 3 octobre.