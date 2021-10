Boots, Nancy Sinatra

Coolissime à vie, Nancy Sinatra poursuit à 81 ans son programme de ressorties augmentées avec Boots, l’album de février 1966 qui piétina pour de bon l’image de gentille fille à papa qu’elle traînait. Dans la foulée de la compile fantastique Start Walkin’ 1965-1976 nous parvient maintenant cette merveille, avec livret farci d’infos, deux titres en prime, et le meilleur mixage imaginable. Oui, il y a These Boots Are Made for Walkin’ et So Long, Babe, mais ce sont les « chansons d’album » qui ravissent, étonnent, épatent : Lee Hazlewood et Billy Strange étaient vraiment des as de l’arrangement. On trouve là-dessus une supérieure lecture d’As Tears Go By (tasse-toi, Marianne Faithfull !), du Dylan parfaitement pop (It Ain’t Me, Babe), et la seule version justifiable de la très sexiste Run for Your Life des Beatles : « You’d better keep your head, little boy, or you won’t last in my world… » Popotins dûment bottés ! Disponible en CD, 33 tours à vinyle rouge sang… et en 8-pistes !

Boots ★★★★ 1/2 Archives Nancy Sinatra, Boots Enterprises/Light in the Attic