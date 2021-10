Sur la pochette de Pantomime, 2ealbum complet de l’artiste électro-pop Radiant Baby, de son vrai nom Félix Mongeon, apparaît un Pierrot à l’esthétique des années 1970-1980. Cette image convient parfaitement au son résolument rétro de ce nouvel opus, moins électronique que le précédent, Restless ​(2019), plus chargé d’influences glam rock, new wave, disco, et aux élans mélancoliques qui essaiment quelques titres, particulièrement ceux en français (Comique, Diaporama). L’artiste s’est lancé le défi d’écrire pour la première fois plusieurs titres dans sa langue maternelle, mission pour laquelle il a pu compter sur l’aide des membres du groupe Paupière, dont l’influence se fait aussi sentir dans le son, grâce à l’apport de Pierre-Luc Bégin pour la pièce la plus porteuse de l’album, Réputation, irrésistible mélange de disco et de rock, qui rappelle par moments l’énergie d’Arcade Fire. Il n’abandonne pas pour autant les sonorités électro, dansantes ou plus planantes, qu’il arrive à intégrer habilement aux ambiances plus organiques de cet exercice nostalgique plutôt réussi.



