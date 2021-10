Thruth Gotta Stand, The Luv'd Ones

On est en 1965. Deux frangines, Char et Chris Vinnedge, deux copines, Faith Orem et Mary Gallagher. Quatre jeunes filles de Niles, au Michigan — autant dire de nulle part —, tentent d’en sortir par la porte du garage rock, et réussissent… un peu. Leur musique a du Shangri-La’s dans les mélodies (sans les lamentations), elles sont surf-punk avant l’heure. Les titres sont des affirmations, Stand Tall, I’m Leaving You, Walk Me to the Door, Thruth Gotta Stand. Quelque 45 tours parus chez Dunwich, pourtant prometteurs, ne dépassent pas une renommée toute locale. En 1969, elles renoncent. Char Vinnedge continue, disparaît en 1997. Les archivistes de Sundazed puis Rhino redécouvrent les enregistrements du groupe, désormais culte. Un coffret paraît, y compris les démos en massed’albums jamais concrétisés. Un autre quart de siècle passe. Revoilà, rematricés, les 45 tours et les meilleures démos des Luv’d Ones, décidément indestructibles. Le bon rock de garage est sans âge et ne meurt jamais.



Thruth Gotta Stand ★★★★ Archives The Luv’d Ones, Sundazed Records