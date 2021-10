L’autrice, compositrice et interprète folk montréalaise Myriam Gendron connaît les vertus de la patience. Sept ans après avoir mis en musique les poèmes de Dorothy Parker (1893-1967) sur son premier album, Not so Deep as a Well, elle présente enfin ce poignant album double, Ma délire. Songs of Love, Lost Found, qui existe dans son propre espace-temps, présentant un répertoire dupassé avec une sensibilité contemporaine. Puisant dans les chants des terroirs québécois (saisissante version de Par un dimanche au soir !) et états-uniens, Gendron marie le blues à notre folklore de touchante manière, avec sa voix sobre et authentique et ses guitares électriques et acoustiques. Parfois, comme dans Poor Girl Blues, elle amalgame deux compositions traditionnelles différentes pour faire émerger des liens entre des cultures communes et des émotions universelles, à commencer par la douleur de perdre un être cher. Réalisant elle-même l’album avec l’aide de Tonio Morin-Vargas et Eric Villeneuve, la musicienne donne du cachet à ses enregistrements, par exemple en superposant à ses chants des bruits d’ambiance.

